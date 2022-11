Spagna, si ragiona sull’eventuale post Luis Enrique: 3 nomi per il futuro CT

Si ragiona sul futuro dell'allenatore delle Furie Rosse.

Redazione ITASportPress

Rumors dalla Spagna a proposito del futuro del CT Luis Enrique. Infatti, Qatar 2022 potrebbe essere l'ultimo grande torneo del commissario tecnico delle Furie Rosse. Secondo quanto riportato dai principali media iberici, ed in particolare da AS, l'allenatore della Nazionale sarebbe molto ricercato da svariati club e, nello specifico, da due: Manchester United, in Premier League, e Atletico Madrid, in Liga.

Sempre secondo il quotidiano iberico, l'attuale CT della Roja avrebbe promesso all'amministratore delegato dei Colchoneros di prendere in considerazione la proposta. Ecco perché la Federcalcio (RFEF) sta già valutando le alternative per non farsi trovare scoperta.

Sarebbero tre i nomi attualmente presi in considerazione: Ernesto Valverde, Marcelino e Luis de la Fuente, attuale tecnico dell'Under 21. A questo punto non resta che attendere la conclusione del Mondiale in Qatar a vedere cosa farà Luis Enrique e, di conseguenza, come si comporterà la Federcalcio spagnola per il suo eventuale sostituto.