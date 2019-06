Spagna U21, Ceballos: “Andremo in finale”

Sogna in grande la Spagna Under 21. Le furie rosse, che hanno conquistato il primo posto nel gruppo A a spese dell’Italia, sono tra le grandi favorite alla vittoria finale degli Europei di categoria. E il difensore Dani Ceballos, ai microfoni di Onda Cero, non ha nascosto le ambizioni della propria squadra.

FINALE – “Sapevamo quanto fosse difficile passare il turno, quindi adesso godiamo il doppio. Non dobbiamo fermarci, provando a vincere la semifinale. Il mister ci conosce da molto tempo, ha preparato il match con la Polonia alla perfezione e ci porterà in finale. Abbiamo una buona generazione e dobbiamo crederci”.

PRESTAZIONI INDIVIDUALI – “Mi sento bene fisicamente, posso fare il mio calcio. Ma i singoli giocatori non servono a niente senza il lavoro di squadra”.