Spagna U21, De la Fuente carico: “Possiamo vincere l’Europeo”

Grande soddisfazione nelle parole del ct della Spagna U21 De la Fuente al termine della gara contro la Polonia. Una manita che non ha lasciato scampo ai rivali e che ha regalato la vittoria del girone e il passaggio del turno nell’Europeo U21.

Al termine della gara, come riporta AS, il ct delle Furie Rosse ha commentato il largo trionfo a cui ha partecipato anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz con un grandissimo gol. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ci sono parole, siamo felici. Il gioco è stato spettacolare. Non faccio analisi, preferisco godermi queste emozioni, con quello che significa questa vittoria, il risultato e il futuro. È facile non commettere errori con questi giocatori, sono bravi e danno tutto. È merito loro, l’approccio è stato perfetto. Non dovremo perdere la testa, e tenere i piedi per terra. Se giocheremo così in semifinale potremo vincere il torneo, che è quello che vogliamo, il nostro obiettivo. Se hai la sicurezza, ti lasci andare, le tue gambe pesano meno. Tutto è andato nel modo giusto”.