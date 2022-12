Spagna, ufficiale: Luis Enrique non è più il commissario tecnico

L'eliminazione della Spagna agli ottavi di finale al Mondiale in Qatar ha stupito tutti. Il Marocco ha infatti eliminato le Furie Rosse dopo i calci di rigore. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: Luis Enrique , dopo l'uscita della Spagna dalla competizione, non è più il commissario tecnico della nazionale spagnola. Lo rende noto la RFEF , federcalcio spagnola, mediante un comunicato ufficiale in cui ringraziano l'allenatore asturiano e i suoi collaboratori:

La direzione sportiva della RFEF ha trasferito al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l’obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno trasmesso la decisione all’allenatore.

Luis Enrique si è qualificato per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre giocate da allenatore; e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della squadra spagnola.