Spal, Di Biagio: “Rosso a D’Alessandro ha inciso tantissimo. Per la salvezza decisive prossime tre gare”

L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha commentato la gara pareggiata dai suoi uomini in casa contro il Milan, concentrandosi principalmente sui punti focali del match.”Peccato eravamo vicini alla vittoria ma dobbiamo crederci ancora alla salvezza. C’è delusione tra i ragazzi, ma è normale dopo aver dato tanto, corso tanto, lascia molto amaro in bocca. Siamo vivi. Cerchiamo di continuare anche perché non potevo chiedere di più ai ragazzi. Sono veramente orgoglioso di quello che hanno fatto, avremo partite difficilissime e ce l’andremo a giocare. Finché saremo vivi ci crederò fino alla fine. Ci attendono tre gare che ci daranno idee più chiare sul nostro futuro. La speranza è accorciare la classifica e provarci. Contro i rossoneri ha inciso tantissimo l’espulsione di D’Alessandro perchè non è stato facile giocare per più di un tempo in 10. Dicono che sia entrato a gamba tesa, ma non l’ho rivista bene. Comunque penso l’arbitraggio sia stato buono. Sono stato espulso perché ho soltanto detto che “così non andava bene” per un controfallo fischiato su una rimessa laterale. Ho protestato e sono stato buttato fuori”.

Getty Images