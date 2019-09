Spal, Mattioli punge Semplici: “Trovi le soluzioni per uscire dalla crisi”

Un anno fa, nel suo secondo campionato consecutivo di Serie A, la Spal partì a razzo, con due vittorie nelle prime due giornate, mettendo in cascina fieno che si sarebbe rivelato fondamentale nella corsa alla salvezza.

Ora la situazione è ben diversa, se è vero che dopo le due sconfitte in avvio contro Atalanta e Bologna, la squadra di Semplici ha superato in rimonta la Lazio, per poi cadere ancora contro Sassuolo e Lecce.

La classifica vede i ferraresi all’ultimo posto insieme alla Sampdoria e con la peggior difesa, con ben undici reti incassate. Un quadro inquietante alla vigilia della trasferta in casa della Juventus. Inevitabile l’inquietudine di tifosi e società e anche se la posizione del tecnico non sembra ancora in discussione, il presidente Walter Mattioli ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro nei confronti dell’allenatore toscano.

“Voglio una squadra diversa rispetto a quella vista finora. Sta a lui trovare le soluzioni giuste” ha detto Mattioli. L’ultimo impegno prima della sosta, sabato 5 ottobre contro il Parma, potrebbe anche risultare decisivo per il futuro di Semplici.