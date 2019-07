Spal, Semplici: “Siamo ancora incompleti”

Vittoria per 3-1 per la Spal nella prima uscita stagionale. Gli estensi hanno piegato il Gorica, formazione della seconda divisione slovena, grazie alla doppietta di Paloschi e alla rete di Dickmann, che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici.

TEST – “E’ stato un buon test dopo una settimana di lavoro, con i ragazzi che hanno messo in campo le indicazioni che ho dato loro in questi giorni. Avere tanti giocatori che erano qua anche lo scorso anno aiuta in questo senso”.

MERCATO – “Siamo ancora incompleti, ma lo sapevamo. Dovremo aspettare agosto perché la dirigenza riesca a chiudere le operazioni necessarie”.

LONGEVITÀ – “Io il tecnico più longevo della A? Fa piacere, vuol dire che abbiamo fatto un percorso importante. Il merito è della società che mi ha permesso di mettere in pratica le mie idee. Speriamo di farlo anche quest’anno e di centrare la salvezza”.