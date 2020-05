Spalletti ha deciso: torna “in pista” in Premier League…

Luciano Spalletti è pronto a rimettersi in gioco alla guida di una squadra. Dopo l’esperienza positiva all’Inter, anche se la conclusione non è stata proprio rose e fiori, il mister di Certaldo ha deciso di tornare su una panchina.

Solamente poche settimane fa aveva detto ai microfoni di Sky: “Non conta il progetto economico, io alleno perché mi piace farlo. E ora ho voglia di tornare in panchina”. Un’apertura chiara da perte dello Spallettone che adesso attende un’offerta. L’Inter, in questo caso, confida che Spalletti possa trovare una sistemazione nel più breve tempo possibile in quanto tra le parti esiste ancora un legame economico. I nerazzurri, infatti, sono ancora legati da un contratto di un anno con lui da ben 4 milioni e mezzo netti. La decisione del mister toscano potrebbe liberare altre finanze che, in questo momento, darebbero una boccata d’ossigeno non indifferente alle casse milanesi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe allenare in Premier League.