Spalletti rivela: “Il Milan mi ha contattato ma l’Inter ha preferito continuare a pagarmi…”

Luciano Spalletti racconta un curioso retroscena legato al suo possibile incarico da allenatore dopo l’addio all’Inter. Il tecnico era stato accostato a diversi club italiani ed era anche stato contattato da alcuni di questi. Il motivo per cui non si è concretizzato nulla è legato all’Inter, suo ex club, con il quale il mister di Certaldo è rimasto contrattualmente collegato.

A margine degli Italian Sport Awards Spalletti ha rivelato: “Sono stato contattato dal Milan dopo poco che ero stato esonerato dai nerazzurri. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti e poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati”.

FUTURO – E in ottica futura: “Se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un’altra sfida come quelle con Zenit, Roma e Inter dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere alcune situazioni complicate”, ha concluso il mister.