Spalletti: “Un onore allenare l’Inter. Roma? Se fanno lavorare Fonseca…”

Lunga ed interessante intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A per Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Roma e Inter ha commentato alcuni aspetti legati al mondo del pallone soffermandosi, poi, anche sulle sue esperienze italiane alla guida dei due club.

Spalletti: “Il calcio è emozione”

“Il calcio è il cuore del mondo e batte allo stesso modo ovunque e chi lo ama non gioca mai in trasferta, gioca sempre in casa”, ha detto il tecnico di Certaldo con il suo modo sempre poetico di parlare. “Con il calcio ho consumato km di strada, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle”. E tra queste emozioni anche le sue ex squadra. “L’Inter? Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio che forse è uno degli stadi più belli d’Italia. Pensando che il calcio spesso si trova nei sogni dei bambini e i sogni vengono dal cielo, quindi le scale per simboleggiare proprio questo. Come una scalata verso l’alto per incontrare questi sogni”. “La Roma di Fonseca? Fonseca ha portato questo calcio volto all’attacco, lui vuole fare calcio offensivo e ha ben chiaro il disegno che vuole portare avanti. Penso sia stato bravo anche ad adattarsi al nostro campionato e qualcosa l’ha modificata. Se lo fanno lavorare farà godere al pubblico di Roma del calcio godibile sotto tutti gli aspetti”.

