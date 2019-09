Speciale calcio femminile: focus sul Milan

In questa nuova puntata dedicata alla serie A del calcio femminile, concentreremo la nostra attenzione sulla formazione dell’ambizioso Milan.

Il club rossonero dopo essersi classificato al terzo posto nella scorsa stagione sotto la guida tecnica di Carolina Morace, cercherà di ripetersi nel prossimo campionato 2019/2020 che è ormai alle porte e che affronterà con il nuovo allenatore Maurizio Ganz, che porterà la sua esperienza al servizio delle “diavole” rossonere.

Nella rosa ci sono giocatrici importanti che hanno vestito la maglia della nazionale italiana all’ultimo mondiale in Francia, come la esterna di destra Bergamaschi, e la centravanti “furia bionda” Giacinti, che rappresenta una garanzia sotto porta, attaccante dal micidiale fiuto del goal.

La società ha operato in maniera oculata in sede di calciomercato, sono arrivate delle ottime giocatrici come: Hovland (Sandviken), Piazza (Tavagnacco), Kulis (Glasgow City), Conc (Malaga), Savatori Rinaldi (Florentia) e Vitale (Mozzanica).