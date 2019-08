Speciale Serie A calcio femminile: focus sulla Roma

Apriamo lo spazio dedicato al calcio femminile con il primo Focus della serie A, cominciando dalla capitale che per forza di cose non può nascondere le proprie ambizioni. La Roma dopo essersi classificata al quarto posto nella scorsa stagione, cercherà di fare ancora meglio nel prossimo campionato 2019/2020 che è ormai alle porte e che affronterà con dei rinforzi di assoluto valore, che andranno ad arricchire la qualità delle ragazze giallorosse. La squadra sarà guidata dalla confermata Elisabetta Bavagnoli, allenatrice che ha dimostrato di saper dare un’impronta alla formazione capitolina, con idee chiare e tanta volontà per arrivare in alto con un gioco molto fluido. Nella rosa ci sono giocatrici che hanno vestito la maglia della nazionale italiana come il difensore Bartoli, il portiere Pipitone e la centrocampista Senturini, che rappresentano delle garanzie per le ambizioni della Roma e che sono dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio. La società sta operando molto bene e dal calciomercato sono arrivate delle ottime giocatrici: Kaja Erzen, proveniente dal Tavagnacco, Andressa Alves da Silva, attaccante brasiliana classe 1992 proveniente dal Barcellona e reduce dal Mondiale in Francia con la nazionale carioca; Manuela Giugliano che è centrocampista della nazionale azzurra ed arriva dal Milan ed infine Bonfantini dall’Inter e la norvegese Hegerberg dal PSG. Sul fronte delle usdcite queste le operazioni del club capitolino: Jenny Bitzer, Martina Piemonte (Betis Siviglia), Luisa Pugnali, Emma Lipman (Florentia), Benedetta Lommi (Lousiana Tech University), Camilla Labate (Sassuolo), Claudia Natali (Florentia), Flaminia Simonetti (Empoli).

(Ha collaborato Paolo Pierangelo)