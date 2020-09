Spezia, Meluso: “Il nostro mercato non è finito. I tanti prestiti? Vi spiego perchè…”

Lo Spezia continua a muoversi sul mercato per rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di mister Italiano. In attesa del debutto in campionato contro il Sassuolo di De Zerbi nel match previsto domenica a pranzo, ha parlato il ds dei liguri Mauro Meluso. Il dirigente, nel corso delle presentazioni dei nuovi acquisti Marchizza, Rafael, Piccoli e Mattiello, ha parlato di quelle che potranno essere le prossime mosse in sede di calciomercato.

“NON È FINITA”

“Stiamo provando innanzitutto a colmare i vuoti che abbiamo in alcuni ruoli e guardando l’immediato aspetto tecnico. E’ una situazione anomala e particolare per tutti. Il 20 agosto è finita la scorsa stagione ed in una settimana ci siamo trovati a dover organizzare il futuro in un campionato totalmente nuovo”. Il ds dello Spezia commenta poi i recenti arrivi: “Marchizza era già stato qui e lo conosciamo bene, Mattiello è stata un’occasione che abbiamo voluto sfruttare, Rafael era svincolato. Piccoli è arrivato in prestito secco, questa formula l’abbiamo adottata per velocizzare i tempi ed evitare di andare a sbattere in trattative complesse. Poi una breve battuta sui recenti obiettivi di mercato: “Djidji,Verde e Nzola? Sono giocatori forti e che apprezziamo, ma non sono calciatori dello Spezia. In attacco abbiamo bisogno di fare qualche movimento, ma ci fidiamo di è già in rosa”. Queste le parole del dirigente dello Spezia Mauro Meluso riguardo al mercato del club ligure. (Parole riportate da CittadellaSpezia).

