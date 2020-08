Spezia, si cambia ds: via Angelozzi arriva Meluso. La Serie A tra stadio e mercato

Dopo l’incredibile promozione in Serie A, in casa Spezia c’è aria di cambiamento. Inatteso l’addio che si sa compiendo in queste ore: quello di Guido Angelozzi, dg del club che dovrebbe salutare entro questa settimana. Il patron Volpi ha deciso e nonostante la grande stima nei confronti del dirigente e dei suoi collaborati, è pronto a cambiare. Al suo posto arriverà Mauro Meluso, appena liberatosi dal Lecce.

Spezia: Meluso e progetti per la Serie A

L’addio sembra essere certom con Angelozzi che ha avuto un ruolo chiave nella promozione dello Spezia nella massima serie. Lui ha scelto e difeso mister Italiano che tra tante difficoltà è riuscito a vincere il playoff per guadagnarsi il campionato di A.

Ma nelle idee del presidente Volpi, ormai, c’è Meluso e un progetto che vedrà anche la questione stadio protagonista. Il numero uno dello Spezia vuole il dirigente ex Lecce capace con i salentini della doppia promozione dalla C alla A, per lui sarebbe pronto un triennale.

Ma non solo. Se dal punto di vista della squadra e del mercato le cose sembrano essere ancora apparentemente ferme, si muove qualcosa a proposito dello stadio. Lo Spezia otterrà la deroga per il vecchio Picco che necessità di qualche adeguamento per portare la capienza a 16 mila posti. Intanto dovrebbe giocare le partite casalinghe a Cesena. Il club del patron Volpi si muove e si prepara per la prima volta ad affrontare la Serie A. L’ora della verità si avvicina…

