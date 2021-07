Spinazzola a sorpresa: “Torno a novembre. Posso farcela. Su Mourinho…”

L'esterno ha voglia di tornare in campo

In una lunga intervista a il Romanista, Leonardo Spinazzola , terzino della Roma e della Nazionale, torna a parlare del suo infortunio ma anche del recupero che lui stesso spera possa essere più veloce del previsto. Dopo aver rimediato la rottura del tendine d'Achille nella sfida dell'Europeo contro il Belgio, l'esterno è pronto e voglioso di rimettere piede in campo alla corte di José Mourinho.

"A novembre sarò a disposizione dell’allenatore per ricominciare a giocare", ha detto con grande sicurezza e volontà Spinazzola. "Nella mia testa c’è solo questa data. Altri sono riusciti a recuperare in fretta da questo infortunio, ci proverò anche io. La mia vita è cambiata da un anno e mezzo: ora non mi spaventa più niente". E ancora: "Ora mi sto riposando, dopo tanti giorni molto carichi. Ho portato la famiglia un po' al mare. Ci vuole un po' di riposo. Ho saltato tanto per festeggiare, ma per la vittoria dell'Europeo potevo saltare anche senza gambe. A Trigoria tornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall'infortunio. Andrò a fare mobilità della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto".