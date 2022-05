Spinazzola ammette: “Temevo di non tornare quello di prima”

L'esterno della Roma e dell'Italia è tornato dopo la rottura del tendine d'Achille

Intervistato da Rai Sport, il laterale della Roma e della Nazionale italiana Leonardo Spinazzola ha commentato il suo ritorno in Nazionale dopo il brutto infortunio subito nel corso dell’Europeo dove si era rotto il tendine d'Achille: "Dopo una brutta esperienza ho perso il mio sorriso in pochi giorni, è bello averlo ritrovato adesso", ha spiegato l'esterno.

"Ho avuto dei giorni veramente difficili, non è stato facile anche per mia moglie e i miei figli starmi accanto, spesso mi mettevo in disparte. Non ho avuto paura di dover lasciare il calcio, ma temevo di non tornare più come prima. Ancora mi manca un pochino, ma piano piano ci arriveremo…".