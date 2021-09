Spinazzola è certo: “A dicembre sarò in campo. L’Europeo ci ha cambiato la vita”

L'esterno della Nazionale e della Roma sta recuperando dall'infortunio al tendine d'Achille

Un'estate indimenticabile per Leonardo Spinazzola, sia in positivo che in negativo. Dal trionfo all'Europeo con l'Italia all'infortunio al tendine d'Achille rimediato proprio sul più bello nella sfida contro il Belgio. Eppure, nella testa e nelle parole dell'esterno sinistro della Roma e della Nazionale c'è grande entusiasmo e voglia di essere ancora protagonista. Intervistato da Sportweek, il calciatore giallorosso ha messo nel mirino il mese di dicembre, quello stabilito per il suo ritorno in campo: "Sto per togliere le stampelle, ma le butterei subito. Quando torno? Io dico prima di gennaio. Ecco il mio programma: a novembre mi alleno e dicembre gioco. A Pinto, il general manager della Roma, e ai dottori l’ho già assicurato".