Spinazzola: “Grazie Italia ora sono tranquillo. Ho lottato undici mesi”

CON L'ITALIA - "È stato bellissimo, meno male che il rientro in campo con l'Argentina mi ha spazzato via tutte le paure che avevo. Contro l'Ungheria ero tranquillo, sembrava che fosse ieri l'ultima partita in Nazionale. Sono felice", ha raccontato Spinazzola. "A che percentuale sono? Per tornare al 100% devo fare una bella preparazione, quella sarà fondamentale per me. Dal settantesimo le gambe iniziano a cedere. È normalissimo. Più gioco e meglio è. La preparazione sarà fondamentale".