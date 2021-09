Spinazzola: “Ritorno? Seguirò mio corpo ma anche medici. Su mancato arrivo all’Inter…”

L'esterno della Roma e dell'Italia scalpita per tornare in campo dopo la rottura del tendine d'Achille

CARRIERA - "Le doti, sinceramente, le avevo da subito. Forse ne avevo anche troppe. A volte sono stato un po' presuntuoso, come quando alcuni allenatori nelle giovanili mi vedevano già in una posizione di campo più arretrata e io invece volevo giocare più avanti e fare gol. Poi i gol sono diventati sempre di meno e io sono diventato un terzino. Forse ho perso tempo e qualche occasione. Forse era soltanto la mia strada e dovevo percorrerla fino in fondo", ha dichiarato Spinazzola. Una tappa della carriera che l'esterno non ha percorso è quella dell'Inter: "Il mancato accordo con l'Inter per problemi fisici? C’è un’altra domanda? Non tutti i mali vengono per nuocere".