Spinazzola, sostegno anche dalla Granovskaia: il Chelsea aveva provato il colpo

Interessante retroscena di calciomercato con la squadra di Londra che stava pensando all'esterno italiano

Non solo il Real Madrid su Leonardo Spinazzola . Come riportato da Sky Sport, tra i tanti messaggi d’affetto che sono arrivati all'esterno italiano dopo il brutto infortunio rimediato nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio, c’è stato anche quello di Marina Granovskaia , plenipotenziaria del Chelsea .

Il calciatore era stato infatti uno dei nomi sondati dai blues in ottica mercato nel caso di partenza di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Prima del club di Londra si era parlato degli spagnoli del Real che, esattamente come i rivali inglesi, adesso non porteranno avanti alcuna trattativa a causa del brutto infortunio rimediato dal giocatore.