Sportitalia lancia nuovo canale sul calcio

Il nuovo canale aprirà il prossimo 31 agosto

Due canali per Sportitalia che dal prossimo 31 agosto lancia Solo Calcio che sarà visibile sul canale 61 del digitale terrestre. Il nuovo canale sarà aperto in concomitanza con l'ultimo giorno di calciomercato in contemporanea con la grande maratona live che tradizionalmente Sportitalia dedica alla volata finale delle trattative di Serie A, B, C e del grande calcio internazionale. In occasione del lancio del nuovo canale ci sarà anche un restyling del logo e del nome: non più SI Solo Calcio ma Solo Calcio.