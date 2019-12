Squadra dell’anno UEFA 2019: ci sono 4 candidati ‘italiani’. Due sono della Juventus…

Sono quattro i candidati ‘italiani’ per la squadra dell’anno UEFA 2019. Due sono della Juventus e altrettanti del Napoli. Si tratta di De Ligt e Cristiano Ronaldo per i bianconeri e Koulibaly e Fabian Ruiz per gli azzurri.

L’undici, eleggibile da tifosi ed appassionati collegandosi sul sito ufficiale dell’UEFA, sarà annunciato in seguito alla votazione. Chi riceverà il maggiorn numero di voti verrà inserito nella squadra migliore. Tanti i nomi in lizza tra cui il portiere Alisson e, ovviamente, anche Lionel Messi.