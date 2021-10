Srna esalta De Zerbi: “Lui come Guardiola…”

Il commento del dirigente dello Shakhtar Donetsk sul neo mister del club

Redazione ITASportPress

Darijo Srna racconta Roberto De Zerbi. L'ex calciatore con un passato in Serie A con la maglia del Cagliari e ora dirigente dello Shakhtar Donetsk ha avuto modo di parlare ad AS del tecnico italiano, arrivato proprio nel club ucraino in questa stagione.

COME GUARDIOLA - "Ci siamo conosciuti in Italia. Era la nostra prima, seconda e terza scelta", ha affermato Srna a proposito della decisione di affidare la panchina del club a De Zerbi. "Gioca un calcio incredibile per il suo stile tiki-taka e ha giocatori brasiliani per farlo. Guardiola è un allenatore di squadre come Manchester City, Bayern Monaco o Barça. De Zerbi è alla nostra portata, ma l'idea è la stessa. È giovane, ha fame, è molto ambizioso. Aveva tante offerte e ha scelto noi. Quando vincerà con noi finirà in grande. De Zerbi è al livello di Guardiola nel suo stile e nella sua idea di gioco".

ANCELOTTI - Vista la sfida odierna tra lo Shakhtar Donetsk e il Real Madrid non poteva mancare un pensiero anche per Carlo Ancelotti, mister dei Blancos: "Ci siamo incontrati una volta a Londra con un amico comune per un drink. Mi piacciono gli allenatori che cambiano campionato e affrontano le sfide. Di Ancelotti posso dire che per me è uno dei migliori allenatori della storia. Ha vinto in Germania, Inghilterra, Italia, Francia… Non molti l'hanno fatto. Mourinho? Guardiola? Non ce ne sono molti di più".