Srna lascia il calcio giocato: tornerà allo Shakthar Donetsk con un altro ruolo

Ieri l’addio al Cagliari con un messaggio su Instagram, seguito dalle parole del presidente Giulini per onorare la sua professionalità, oggi la decisione ufficiale di appendere gli scarpini al chiodo: si chiude la gloriosa carriera di Darijo Srna, primatista in quanto a presenze della Nazionale della Croazia, bandiera dello Shakhtar Donetsk per ben 15 stagioni prima della sua ultima annata con la maglia dei sardi in Serie A. Non ci sarà quindi il ritorno in Patria all’Hajduk Spalato, squadra che lo ha lanciato, per l’esterno destro classe 1982, ma sarà un dirigente dello Shakhtar, in Ucraina. Ancora non è chiaro il ruolo esatto che eserciterà nello staff tecnico della squadra ereditata da Luis Castro, ma verrà definito nella giornata di venerdì in una conferenza stampa. Potrebbe anche far parte della dirigenza.