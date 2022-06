Stadio Azteca da record: ospiterà i Mondiali per la terza volta

Come annunciato dalla Fifa, i prossimi Mondiali del 2026 si disputeranno in 16 città tra Usa, Canada e Messico. Sarà la prima competizione che si disputerà con 48 squadre partecipanti. Tra i tanti stadi che ospiteranno le partite, spicca l'Azteca della capitale messicana, uno dei templi del calcio mondiale, un'icona senza tempo, che ha ospitato sfide e campioni leggendari, per la terza volta, sarà palcoscenico delle partite iridate.