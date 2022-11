Stadio San Siro, sindaco Sala: “Senza club cosa ne facciamo?”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala , è intervenuto allo Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera per affrontare anche il tema legato allo stadio di Inter e Milan ed in particolare del futuro dell'impianto di San Siro.

"L'intenzione dell'amministrazione è chiara: stiamo facendo quello che la legge ci dice di fare. Dice che non possiamo dare alle società volumetrie eccedente rispetto a certi limiti, poi ci dice di fare il dibattito pubblico che termina con la consegna dei risultati il 19 di questo mese", le prime parole di Sala. "Io mi auguro che noi si sia in condizioni di esprimersi favorevolmente, poi le squadre dovranno fare un progetto esecutivo, che oggi non c'è perché ovviamente non lo fanno prima dell'ok della giunta".