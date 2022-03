Stam: “Sarebbe bello allenare in Italia. Se arrivasse opportunità…”

Parla l'ex difensore

PORTE APERTE - "Negli ultimi due anni ho allenato a Cincinnati e ora passo il tempo con la famiglia e aspetto un'opportunità, magari in Italia", ha esordito Stam. "Il tempo passato alla Lazio e al Milan è stato bellissimo. Mi piace il paese e la cultura ed ho imparato tanto da calciatore e non soltanto. Sono diventato più forte e una persona migliore. Sarebbe ancora più bello avere l'opportunità di allenare in Italia". Sul suo stile: "Ero un difensore tosto e voglio che le mie squadre combattano come facevo io in campo. Ma sono olandese e in Olanda giochiamo un calcio che si basa sul possesso e l'attacco. Voglio giocare in modo attrattivo, è questo che facciamo in Olanda e che piace agli italiani".