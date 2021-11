Stasera finale Libertadores tra Palmeiras e Flamengo. Formazioni e tv

Il titolo resterà in Brasile

Alle 21 questa sera calcio d’inizio al Centenario di Montevideo, per la finale della Libertadores. In campo i due ultimi campioni del torneo, Palmeiras e Flamengo. Se la finale unica di oggi in Uruguay finisce in parità, supplementari e rigori. Premio al campione: 15 milioni di dollari. Sommate tutte le altre fasi incasserà 22,5 milioni. La finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo sarà visibile in diretta tv anche in Italia: DAZN detiene infatti i diritti del torneo e trasmetterà in esclusiva la grande sfida. Sarà possibile assistere al match scaricando l'app su una smart tv oppure, nel caso di un normale televisore, attraverso dispositivi idonei come Google Firestick o Amazon Fire TV Stick.