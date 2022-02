Stati Uniti-Honduras: due calciatori costretti al cambio per il troppo freddo

Temperature troppo basse ma si gioca: due giocatori obbligati ad uscire per ipotermia

Capita spesso che alcuni giocatori vengano cambiati a gara in corso per scelta tecnica o a causa di problemi fisici, ma questa volta le sostituzioni non riguardano esattamente un infortunio. Non almeno quello a cui gli appassionati di pallone sono abituati. Infatti, nella sfida tra Stati Uniti-Hoduras, gara valida per il girone nordamericano di qualificazioni a Qatar 2022, due calciatori hanno dovuto lasciare il campo per... il troppo freddo.