Stefano Borghes, il calciatore 13enne morto che aveva ricevuto premio per sportività

Stefano Borghes è precipitato la scorsa mattina in un pozzo artesiano di trenta metri a Gorizia, nel cuore del Parco Coronini Cronberg. Il ragazzino aveva solamente 13 anni ed è morto in circostanze ancora da chiarire.

Si trattava di un giovanissimo brillante e solare oltre che appassionato di calcio. Il piccolo giocava, infatti, nell’Azzurra Gorizia ed era già un campione di sportività.

Stefano Borghes: premio per il fair play

Come rende noto la Lega Nazionale Dilettanti attraverso un post pubblicato su Facebook, Stefano Borghes era un vero campione, non solo a livello calcistico, ma anche umano. Infatti, il giovane calciatore dell’Azzurra Gorizia era stato protagonista di un gesto di assoluta sportibità. Il 28 ottobre dello scorso anno, nella gara contro l’Aris, Stefano si era reso protagonista di un bel gesto di fair-play rinunciando a segnare una rete facile per andare in soccorso del portiere avversario colpito, precedentemente, al viso da una pallonata nel corso dell’azione.

Tale gesto era valso a Stefano Borghes un premio da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia oltre che gli applausi del pubblico presente alla partita.