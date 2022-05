Stefano Tacconi lascia la terapia intensiva: l’annuncio e le sue condizioni

Novità sulla salute dell'ex portiere

Arrivano finalmente delle buone notizie in merito alle condizioni di Stefano Tacconi, storico ex portiere. L'uomo, ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale, è uscito dalla terapia intensiva e ha cambiato reparto trovandosi ora in Neurochirurgia.