Stendardo: “Taglio degli stipendi? Impossibile se il campionato riparte…”

Per fronteggiare le difficoltà economiche scaturite dall’emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta affrontando, è stata avanzata l’ipotesi di un taglio degli stipendi dei giocatori. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’ex difensore nonché avvocato Guglielmo Stendardo.

TAGLIO – “Tutto dipenderà dal virus. Se il campionato dovesse terminare sul campo, da un punto di vista giuridico non sarebbe possibile tagliare lo stipendio dei calciatori: se il calcio riprende, per quale motivo si dovrebbe sospendere il pagamento degli stipendi? I giocatori, inoltre, sono a disposizione delle società anche in questi giorni, seguendo le indicazioni che gli vengono date. Non partecipano agli allenamenti della squadra per causa che non sono imputabili a loro”.

