Sterling, frecciata a Guardiola? “Quando non giochi non sei felice…”

L'attaccante inglese titolarissimo con la Nazionale ammette di non aver digerito il suo impiego nel club nell'ultima annata

Redazione ITASportPress

Essenziale per la sua Inghilterra, fuori dai radar, rispetto al passato, nel club. Raheem Sterling, attaccante dei Tre Leoni e del Manchester City, si è detto poco felice di come sia andata l'ultima stagione con il club dove Pep Guardiola ha scelto di dargli meno spazio del previsto rispetto al passato. Come riporta Goal, il centravanti ha parlato a margine della gara di domani contro la Repubblica Ceca, valida per la terza sfida di Euro 2020, alimentando le voci di un suo malumore.

NON FELICE - "Titolarissimo per l'Inghilerra? È felicità pura. Voglio solo essere felice, godermi il mio calcio ed è quello che sto facendo qui con la Nazionale", ha detto Sterling che poi si è lasciato andare ad un commento che sembra essere una vera e propria frecciata a Pep Guardiola e al Manchester City. "Se non giochi, non sei felice. Sono io, sono sempre stato io da quando ero bambino, se gioco a calcio sono davvero felice, se non gioco non sono felice".

EUROPEO - Dal momento personale a quello della squadra, criticata dopo il pareggio contro la Scozia: "Sento che spesso ci sono reazioni eccessive. Sento che c'è quasi paura all'esterno, non dai noi nel gruppo. I giocatori più esperti cercano di aiutare i giovani ma la cosa migliore che penso debba accadere e fino ad ora è così è che le critiche e la negatività resti fuori dal nostro ritiro". E ancora: "Noi non dobbiamo guardare cosa dice la stampa perché è qualcosa che potrebbe influenzare il gruppo. Non dico che ora ci sia per forza qualcosa di negativo fuori ma meglio non leggere nulla ed evitare ogni problem".