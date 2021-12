Sterling: “Ho attraversato momenti difficili, ma la meditazione mi ha aiutato”

Il racconto dell'attaccante inglese della Nazionale e del Manchester City

Raheem Sterling si racconta. L'attaccante inglese del Manchester City e della Nazionale ha voluto parlare di alcuni momenti della sua vita, calcistica e non, non esattamente brillanti. Come riportato dal Times , il classe 1994 ha spiegato di aver vissuto situazione psicologiche difficili ma di averle superate grazie anche alla meditazione.

TESTA - “Ho attraversato un periodo difficile in cui non riuscivo a fermare il flusso di pensieri nella mia testa. Non riuscivo a liberarmi del mio atteggiamento negativo. Tutto quello che facevo non funzionava e ho dovuto combatterlo", ha spiegato Sterling. "Per la prima volta nella mia carriera non ho giocato quanto avrei voluto. Ero molto arrabbiato e avevamo un grande torneo all'orizzonte (Euro 2020 ndr). Dovevo fare qualcosa per entrare nella Nazionale inglese. E così ho preso una decisione: quando tornerò dalla Nazionale, troverò tempo per me stesso e proverò qualcosa di nuovo. Questa novità è stata la meditazione che mi ha influenzato positivamente". E ancora: "La prima volta che ho meditato, mi sono sentito molto fresco e ispirato. E il giorno dopo è andata ancora meglio, quindi... ho continuato. La meditazione ha migliorato il mio pensiero, ma ha anche migliorato il mio corpo. Più lo faccio, meglio mi sento".