Sterling, il segreto dei successi: “Con la meditazione il potenziale è illimitato”

La vittoria della Premier League col Manchester City , la buona forma mostrata con l' Inghilterra nonostante i non tanti minuti a disposizione avuti nel corso delle ultime stagione. Raheem Sterling spiega in che modo sia riuscito ad ottenere grandi risultati e prestazioni, anche personali, nel corso dell'ultimo periodo.

Come riportato dal Sun, l'esterno offensivo dei Tre Leoni è stato protagonista di un podcast di sette puntate 'Headspace' che si trova nell'app 'Power of Mind with Raheem' che si occupa di salute mentale. In tal senso, l'inglese ha spiegato l'importanza della salute della mente: "L'allenamento mentale, attraverso la meditazione, è importante quanto l'allenamento fisico: farlo regolarmente mi aiuta ad avere una mente molto più calma, più chiara e più acuta. Quando siamo in un buono stato mentale, il nostro potenziale è illimitato. La meditazione è un'ottima pratica: una volta che ho imparato ad allenare la mente, ho avuto il potere sulla mia mente, non viceversa, il che è stato un punto di svolta".