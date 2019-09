Sterling, l’investitura di Xavi: “Può essere lui il migliore del mondo dopo Messi…”

Si avvicina il momento di eleggere il prossimo Pallone d’Oro e tra i vari pareri recenti, ecco quello illustre di Xavi. L’ex centrocampista del Barcellona non ha parlato dell’ambito premio, ma ha fatto di più pensando al futuro e a chi, secondo lui, potrà prendersi la scena nel panorama calcistico mondiale dopo Lionel Messi.

INVESTITURA – “Messi è il migliore in assoluto per me, e anche se sta ancora giocando ad un livello molto alto, arriverà il giorno, non così lontano, in cui ci sarà qualcuno che dovrà prendere il suo posto in quel ‘ruolo’. Guardando i giovani giocatori che possono essere incoronati per il ​​futuro pensi ancora a Neymar, Mbappe e Salah ma ovviamente anche a Sterling. Anzi, se guardo bene secondo me Sterling è più avanti di tutti per diventare il migliore. È sempre stato un buon giocatore, un giocatore pericoloso, ma sotto la guida di Pep Guardiola è diventato uno dei migliori al mondo. So come lavora Pep. Sa dove deve migliorare e su cosa deve lavorare. Gia adesso stiamo vedendo i risultati. È ancora giovane e può essere il migliore del mondo”, ha detto Xavi al Mirror.