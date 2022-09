Stoichkov: “Consigliai Alphonso Davies al Barcellona. Dissero no perché…”

L'ex giocatore, parlando a TUDN qualche tempo fa, le cui parole sono riprese ora anche da AS , aveva spiegato come l'attuale calciatore del Bayern Monaco , tra i più apprezzati nel panorama calcistico internazionale nel suo ruolo, sia stato scartato dai catalani.

RETROSCENA - "Ho consigliato Alphonso Davies al Barcellona e mi hanno detto di no perché giocava nella MLS ed era canadese", ha raccontato Stoichkov. "Ritenevano che non avesse un livello sufficiente per il Barça. Ho anche detto loro di prendere Diego Lainez, César Montes e Lozano, ma ho ricevuto la stessa risposta".