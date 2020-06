Stoichkov: “Darei la mia Scarpa d’Oro per vedere Messi vincere un Mondiale”

Mai banale Hristo Stoichkov e anche questa volta, come riporta Marca, l’ex bomber ha trovato il modo per far parlare di sé. Un pensiero verso Lionel Messi, un calciatore che a detta sua, lo ha sorpreso ogni anno dell’ultimo decennio e oltre.

Una gioia per i suoi occhi e per il suo cuore tanto da desiderare di vederlo trionfare ad un Mondiale. Per farlo, l’ex grande centravanti sarebbe disposto a cedere anche un suo trofeo. “Darei la Scarpa d’Oro che ho ricevuto dopo la Coppa del Mondo 1994 per vedere Messi campione del mondo, per non vederlo soffrire per non esserci riusciuto”, ha spiegato Stoichkov a Súper Deportivo Radio Villa Trinidad de Argentina. “Messi è una leggenda. Quello che sta facendo a Barcellona non sarà mai ripetibile da nessuno. Non credo che si sarà mai un altro calciatore come lui. Dal momento in cui l’ho visto, 12-13 anni fa, tutto mi ha sorpreso di lui. E continua a farlo anche oggi. Questo vale non solo per le sue qualità di gioco, ma anche per l’uomo che è Leo. Aiuta sempre chi ne ha più bisogno”.