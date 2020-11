Stoichkov e l’idolo Maradona: “Non ho mai smesso di amarti”

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha toccato da vicino tutti gli appassionati di calcio. Tra questi ci sono anche gli ex campioni che hanno condiviso un tratto più o meno lungo con la leggenda argentina. Anche l’ex attaccante bulgaro Hristo Stoichkov ha voluto omaggiare il Pibe de oro con un post sui social: “Don Diego se n’è andato. Un idolo che ho sempre ammirato e che anche in tempi difficili non ho mai smesso di amare. Se c’è un trono del calcio in Paradiso, è per te. Riposa in pace, amico”.