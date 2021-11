Stoichkov: “L’Italia andrà al Mondiale. Buffon ancora tra i migliori al mondo”

Parla l'ex storico calciatore

Presente tra i giurati che voteranno per il Golden Boy 2021 Hristo Stoichkov ha parlato di alcune tematiche dell'attualità calcistica ai microfoni di Tuttosport. Giovani, Nazionale ma anche un parallelo tra il suo passato e il presente.

GOLDEN BOY E NAZIONALE - "Il vincitore dovrà essere orgoglioso di questo premio perché gli è stato dato da leggende e grandi manager del calcio", ha voluto precisare Stoichkov . Un pensiero, poi, anche alle recenti prove della Nazionale italiana costretta al playoff per andare al Mondiale in Qatar: "Questo è il calcio. Mancini ha svolto un gran lavoro e mi aspetto la qualificazione al Mondiale, che ha bisogno dell'Italia".

PASSATO E PRESENTE - "Cosa mi è rimasto della stagione in Italia al Parma? Tante amicizie, che è la cosa più importante. Lo scorso mese ero a Parma e siamo andati a mangiare tutti insieme: eravamo un gran gruppo. Buffon? Ero in campo nel 1995 quando debuttò giovanissimo e l'ho rivisto allenarsi la settimana scorsa. Ha mantenuto la stessa mentalità di allora e lo stesso spirito. Ecco perché anche a 43 anni è uno dei migliori portieri al mondo. Campioni come Buffon o Ibrahimovic sono la dimostrazione di quanto sia importante lavorare bene, curarsi ed essere professionisti".