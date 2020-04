Stop ai campionati? Colantuono non ci sta: “Esiste un merito sportivo”

Continua a far discutere la ripartenza del calcio. A tenere banco sono le situazioni delle categorie inferiori. Serie B e Serie C ancora non sanno se si ripartirà e l’eventuale cancellazione farebbe discutere, specialmente tra i club in testa alle classifiche. Un parere interessante arriva da Stefano Colantuono: l’ex tecnico di Atalanta, Udinese e Salernitana ha parlato ai microfoni di cittadisalerno.it sul possibile stop della stagione: “Come si fa a dire a Benevento, oppure al Monza, alla Reggina e al Vicenza che è tutto annullato? C’è il merito sportivo, che va oltre gli interessi da salvaguardare. Nemmeno la scelta di cristallizzare la classifica può essere presa in considerazione: non è pensabile di dare lo scudetto alla Juventus con la Lazio ad un solo punto e dieci partite da disputare, così come far salire in serie A il Crotone con il Frosinone dietro di una sola lunghezza”.