Stop al razzismo: arriva l’app per registrare e denunciare gli episodi durante gli eventi sportivi

Si chiama Final Whistle ed è un’app innovativa creata per intervenire in modo diretto contro i crimini di odio e razzismo durante gli eventi sportivi. Come riporta il Sun, l’idea arriva da David Frazier, creatore dell’applicazione e da Rose Simkins, Chief Executive di Stop Hate UK.

L’innovazione è stata creata per filmare, registrare ed intervenire in tempo reale durante gli eventi sportivi e consente a tutti quelli che la useranno di inserire tutti i dati necessari per rintracciare il colpevole degli atti di razzismo fornendo prove tangibili alle forze dell’ordine. “Il problema dell’odio nello sport è davvero importante e l’abbiamo affrontato con Stop Hate UK e diverse società”, ha spiegato David Frazier. “Se qualcuno è fuori controllo, l’app permette di registrare l’orario, il luogo e la persona stessa che sta commettendo il reato“. La collaborazione con Stop Hate UK vuole aiutare a mettere la parola fine al razzismo durante gli eventi sportivi.

L’applicazione è già stata implementata nel Surrey e nel West Yorkshire e il suo creatore sta cercando fondi per poter espandere la rivoluzionaria innovazione anche nelle altre zone del Regno Unito.