Stramaccioni, retroscena con Bruno Fernandes: “L’ho spinto a sposarsi. Ho insistito tanto e un giorno…”

Interessante intervista rilasciata da Andrea Stramaccioni ai microfoni di Sky Sports. Non solo per gli aspetti legati al calcio, ma anche per il curioso aneddoto rivelato in merito a… Bruno Fernades e il suo matrimonio.

Stramaccioni: “Ho insistito per far sposare Bruno Fernandes”

Il tecnico anche ex Inter e il trequartista attualmente al Manchester United sono stati insieme all’Udinese. Tra i due interoccorre un grande rapporto tanto che proprio Stramaccioni “vanta” un merito: quello di aver fatto sposare il portoghese: “L’ho spinto io a sposarsi. Ho insistito tanto. ‘Bruno, tu ami quella ragazza. Devi sposarla’. Glielo dicevo sempre”, ha raccontato il mister. “Un giorno, abbastanza inatteso, Bruno Fernandes mi ha chiamato e mi ha detto ‘Mister, l’ho fatto. L’ho sposata’. Era un modo per scherzare tra noi ma l’aveva fatto davvero”.

E poi ancora sul Bruno Fernandes calciatore: “Lui è una brava persona e un gran lavoratore. Il suo approccio è stato sempre positivo, anche nelle brutte situazioni. Non ha mai avuto il naso all’insù e i suoi compagni di squadra lo hanno apprezzato. Non mi aspettavo un impatto così rapido al Manchester United, ma è diverso rispetto al passato. In maglia Red Devils ci sono molti giovani giocatori e lui è stato intelligente guadagnandosi la leadership”.

