Stramaccioni tifa Stankovic: “Salverà la Sampdoria perché…”

Uno di questi è arrivato da chi lo conosce bene come AndreaStramaccioni, suo allenatore ai tempi dell'Inter. Parlando all'ANSA, il mister ha detto: "Niente è facile in Serie A , ma sono sicuro che il valore della squadra come e dell'allenatore alla lunga verrà fuori. Io anche se da lontano tifo per lui e sono convinto che salverà la Sampdoria".