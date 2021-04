Stramaccioni torna in panchina? Proposta choc dal Qatar

Possibile nuova esperienza per il tecnico italiano

In queste ore, il mister starebbe valutando la proposta per iniziare una nuova avventura in Medio Oriente. Per Stramaccioni sarebbe la seconda dopo quella in Iran all'Esteghlal, dove aveva riportato la squadra al primo posto dopo sei anni dall'ultima volta. Ecco perché il tecnico ci sta pensando e sarebbe anche affascinato dall'idea di confrontarsi con colleghi del calibro di Xavi e Laurent Blanc.