Striscione contro Donnarumma a Milano

Il portiere della Nazionale torna a San Siro, ma il rapporto con gli ultrà del Milan è stato tutt’altro che ricucito

Ieri Gigio Donnarumma aveva dichiarato amore nei confronti del Milan nella conferenza stampa nel ritiro dell'Italia. Ma appena poche ore dopo è arrivata la risposta della Milano rossonera che si sente tradita dal suo addio per trasferirsi al PSG. E' apparso così uno striscione su un ponte in zona San Siro: "A Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m...". Questo il messaggio appeso in zona San Siro, nei pressi dello Sheraton Hotel, dove alloggia la Nazionale. Domani contro la Spagna, il portiere della Nazionale sicuramente riceverà sonori fischi dai tifosi rossoneri.