Striscione degli animalisti contro Ibrahimovic appeso fuori dal Bentegodi di Verona

Lo svedese nel mirino degli animalisti di Verona e non solo

Zlatan Ibrahimovic nel mirino degli ambientalisti in quel di Verona . Nel weekend della delicata sfida di campionato tra il Milan e l'Hellas, ecco che l'attaccante rossonero è stato preso di mira da dal gruppo 'Centopercentoanimalisti' per le sue note passioni per la caccia e la pesca.

I militanti hanno infatti appeso ai cancelli del Bentegodi uno striscione contro lo svedese: "Ibrahimovic cacciatore, il prato verde non cancella l’odore", le parole dl messaggio lasciato dagli attivisti accompagnato da alcuni poster con la scritta "Stupratore, assassino, cacciatore". Si tratta di un durissimo attacco contro lo svedese che in passato era stato protagonista di un retrosceno relativo all'uccisione di un leone nel 2011 secondo quanto aveva riportato l'Expressen. "Zlatan si è procurato licenze per ammazzare gli animali più rari, tra cui un leone, ha comperato un'isola nel Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva - hanno denunciato in una nota i militanti -. Insomma, uccidere è il suo maggior divertimento, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei".