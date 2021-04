Strootman: “Dura dopo morte di mia madre. Su Marsiglia e futuro…”

Parla il centrocampista del Genoa in vista della gara contro il Milan

"Marsiglia? Se non ti senti benvenuto, non puoi giocare bene", ha esordito Strootman. "Qui a Genova è diverso, posso fare bene ma posso e possiamo migliorare ancora per salvarci. Siamo sulla strada giusta". Un approdo in Liguria che, purtroppo, ha coinciso con la morte della madre: "Mi risulta ancora difficile parlarne. So che mi guarda e mi sostiene, così come il club mi ha sostenuto in quel momento, così come i compagni e i tifosi. Voglio renderla orgogliosa di me in ogni partita e in ogni allenamento".