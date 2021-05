Strootman: “Ozil l’avversario più tosto. Segreto della salvezza col Genoa è stato…”

Il centrocampista olandese tra presente, passato e futuro

CARRIERA - Tra le domande poste a Strootman anche alcune relative alla sua carriera. Dal rivale più tosto alla voglia di tornare in Nazionale: "Ozil è stato l'avversario più difficile. L'ho affrontato in amichevole con l'Olanda. Abbiamo perso 3-0, non ha sbagliato una palla in quella partita. Sapevo che fosse un fenomeno, e in quella partita ne ho avuto dimostrazione". "L'allenatore più importante della mia carriera? Non saprei fare un nome, tutti gli allenatori che ho avuto sono stati importanti per me, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, sia nei momenti belli che in quelli difficili".