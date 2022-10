Sturm Graz-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la sfida di Europa League.

Redazione ITASportPress

Sturm Graz-Lazio si gioca questa sera, giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 18:45 per la terza giornata del girone di Europa League. Una partita da seguire con i biancocelesti di Sarri desiderosi di portare a casa tre punti.

Sturm Graz-Lazio, le ultime

Qualche dubbio in entrambe le formazioni che vogliono dare una scossa al proprio girone dopo una fase di grande equilibrio che le vede ferme a tre punti dopo due partite giocate. Padroni di casa che proveranno dunque a imporsi contro i biancocelesti che dovrebbero scendere in campo con una formazione molto simile a quella tipo. Possibile solo l'inserimento di Pedro in attacco come titolare al posto di Zaccagni e quello di Vecino.

Probabili formazioni e dove vederla

Sturm Graz-Lazio si giocherà come anticipato, questa sera, giovedì 6 ottobre 2022 allo Sturmstadion Liebenau di Graz, in Austria. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 18:45.

La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Sky Q.

La gara del Gruppo F di Europa League sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Per chi preferisse vedere il match della Lazio di Sarri in streaming potrà farlo con DAZN anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite durante la registrazione, per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go a loro riservato sempre per seguire la partita in streaming. Un'altra opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare dopo aver acquistato un abbonamento.

Di seguito le possibili formazioni:

STURM GRAM (4-3-1-2): Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri